Hrozí nám katastrofa, zní z Británie. Dojde na nové referendum?

Beznadějně rozdělená vláda i země

Nejenže menšinová vláda Mayové utrpěla již osmadvacátou parlamentní porážku, ale Británie má za pár týdnů opustit EU v situaci, kdy je její vláda beznadějně rozdělená, vládnoucí Konzervativní strana zmítaná spory a celá země je hluboce polarizovaná, rekapituluje editorial. Zdůrazňuje, že parlament uštědřil Mayové natolik vysokou, historickou porážku, že premiérkou dojednaná dohoda je nyní mrtvá.

"Mayová prohrála o 230 hlasů - největší porážka vlády vůbec," konstatuje renomovaný deník. Tvrdí, že rozsah odporu vylučuje, aby premiérka během pár týdnů předložila sněmovně ve spolupráci s Bruselem mírně upravenou verzi a doufala, že napodruhé projde.

Británie podle prestižního serveru nestojí před volbou mezi dohodou Mayové a divokým brexitem, ale problém představuje především samotná Konzervativní strana, která je rozdělaná na ty, kteří chtějí dohodu, a ty, kteří ji odmítají, přičemž Mayová toto rozdělení spíše prohloubila, než přemostila, když se rozhodla začít vyjednávat o brexitu nikoliv s EU, ale s tvrdým jádrem své vlastní strany.

Nepřekročitelné hranice, které Mayová následně vytýčila, jí znemožnily dosáhnout dohody s potenciálem stmelit její vlastní fragmentovanou stranu, natož oslovit její politické odpůrce, deklaruje The Guardian. Kritizuje, že dohoda nakonec odrážela především posedlost Mayové přistěhovalectvím a její snahu uklidnit brexitové extremisty.

Výsledkem je "brexit naslepo", kdy podoba téměř všech budoucích vztahů Británie s EU má být vyjasněna teprve během následujících dvou let, nastiňuje editorial. Dodává, že je třeba skutečně hodně odvahy, aby se za takové situace dala vložit důvěra v premiérku, která - jak britští poslanci moudře rozhodli - si ji příliš nezaslouží.

Divoký brexit je třeba vyloučit

"Za stávajících okolností není v parlamentu žádná většina pro jakoukoliv alternativní dohodu o brexitu. To by mohlo vést ke katastrofě," varuje prestižní deník. Uvádí, že hrozí odchod země z EU bez dohody a britští poslanci tuto možnost musí vyloučit.

Opoziční labouristé sice vyvolali hlasování o důvěře vlády, ale zřejmě ho prohrají, a proto je potřeba nalézt mechanismus, který by umožnil poslancům kontrolovat proces brexitu, nabádá editorial. Dodává, že bude nutné zavést inovace posilující pravomoci parlamentních výborů a zrychlující přijímání zákonů.

Předně však Británie potřebuje získat další možnosti a to znamená požádat EU o více času, konstatuje The Guardian. Dodává, že parlament bude muset bezprecedentně spolupracovat a labouristický předák Jeremy Corbyn spolu s Mayovou by neměli stát takovému vývoji v cestě, přičemž ústavní nástroje jako občanská shromáždění a nové referendum by jim mohly pomoci udržet jejich strany kompaktní a poskytnout legitimitu rozhodnutí veřejnosti.

"Toto není popírání demokracie, ale její posilování," zdůrazňuje renomovaný server. Kritizuje, že rozhodnutí Mayové upřednostnit stranickou politiku před zájmy země znamená, že Británie je nyní volně unášena, zatímco se její vláda pokusí modifikovat dohodu o brexitu, a taková absence jasného vedení může vyvolat pocit paniky, kterému přispívá vládní shromažďování zásob potravin a léčiv, jako by se blížila válka.

Je nutné ukončit chaos a rozdělení, které Británii tolik poškozují, apeluje editorial. Poukazuje, že země nyní stojí před otázkou, zda může existovat trvalý vztah mezi EU a Spojeným královstvím po brexitu založený na spolupráci na základě společných zájmů a hodnot.

Mayová s přiznáním skutečné ceny za odchod z EU otálela příliš dlouho a raději se podbízela těm poslancům, kteří podvodně tvrdili, že brexit nebude zemi stát vůbec nic, kritizuje The Guardian. Podotýká, že postoj stoupenců brexitu nevycházel z kalkulace nákladů a přínosů, ale z pomyslné snahy, aby se vlak nažral a koza zůstala celá.

Nyní je jasné, že věci se musejí pohnout kupředu, jelikož moderní konstituční Británie čelí bezprecedentnímu problému jak skloubit suverenitu lidu a suverenitu parlamentu a premiérka navíc byla přinucena přiznat, že musí porazit své oponenty, uvádí prestižní server. Připomíná, že k hlasování pro brexit vedly stagnující mzdy, rozdíly mezi regiony a bezduchá akumulace kapitálu v Británii, což ale nejsou problémy způsobené EU a její opuštění nepřinese nápravu. Tu mohou přinést pouze patřičné kroky smysluplné vlády a Mayová v tomto selhala, deklaruje editorial.