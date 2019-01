Nejhorší scénář je zde: EU se musí připravit na brexit bez dohody, Farage varuje Brusel

Timmermans řekl, že nechce spekulovat o podobě brexitu, nevyloučil ale ani neřízený odchod, na který se EU musí připravit. Opatrně hovořil šéf unijního vyjednávacího týmu Michel Barnier, podle kterého je příliš brzy na to, aby bylo jasné, jak bude odluka Spojeného království vypadat.

Barnier s Timmermansem se shodli na tom, že nyní musí Británie sdělit unii svoji představu o brexitu. Oba nicméně odmítnutou dohodu, kterou připravili britští a unijní vyjednavači a která stanoví podmínky britského odchodu z EU, považují za nejlepší možný kompromis poskytující právní jistotu oběma stranám.

Barnier připustil, že EU může s Londýnem diskutovat o nové podobě dohody, pokud Británie ustoupí od svých dosavadních postojů, v každém případě je ale nutné zabránit vzniku pevné hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království.

Předseda evropských lidovců Manfred Weber naopak žádný prostor pro změnu podmínek nevidí. Řekl také, že sami Britové nyní vidí nejistotu, kterou jim brexit přináší. V této souvislosti vyzval voliče, aby neposlouchali vábení populistů. Evropskou unii je podle něj třeba reformovat, ne rozbít.

Zmocněnec europarlamentu pro brexit a zároveň předseda frakce europarlamentních liberálů Guy Verhofstadt prohlásil, že nynější situaci by vyřešilo, kdyby strany v britském parlamentu přestaly prosazovat své sobecké zájmy a začaly hájit společný postoj. "Je třeba, aby všichni vyšli ze svých zákopů," dodal.

Deal or no deal, the @Europarl_EN will do everything to safeguard EU & UK citizens’ rights, as foreseen in the Withdrawal Agreement. If necessary, we will directly engage with the House of Commons to secure this. @YvetteCooperMP #Brexit #EPlenary