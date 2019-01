Brexit bude brutální? Porážka Mayové je drtivější, než se čekalo, píše evropský tisk

"Dříve šéfové vlád odstupovali, když prohráli důležité hlasování i při nedůležitých porážkách. Mayová ale dobrovolně neodejde, a to ze dvou důvodů. Za prvé by se krize sotva zmírnila, kdyby se musely v příštích týdnech konat předčasné volby. Za druhé schválil parlament v roce 2011 novelu zákona, která počítá s pevným poslaneckým funkčním obdobím pěti let. Demokratická tradice je tak v rozporu s literou zákona. To by mohlo vést k ústavní krizi," napsal v dnešním komentáři švýcarský tisk Neue Zürcher Zeitung.

Podle nizozemského listu De Telegraaf už Británii nezbývá moc času, aby zabránila "hospodářské katastrofě": "Tato porážka může vést jen k tomu, že Britové odchod z EU odsunou. Leda by Brusel zůstal neústupný. Pak by 29. března došlo k brutálnímu brexitu se všemi jeho důsledky... Nikdo nevěří tomu, že Britové mají připravený plán B."

"Samozřejmě může britská vláda požádat o odklad a pokusit se fatální termín 29. března odložit," myslí si rovněž komentátor belgických novin De Tijd. "To by ale musely souhlasit všechny evropské členské státy. Otázkou zůstává, proč by to měly dělat. Když nemá Spojené království tušení, kam se vlastně chce vydat, co může Evropa ještě dělat?" dodal.

"Theresa Mayová se v následujících dnech může pokusit o mnohé, ale co by to mohlo ještě přinést?" ptá se rovněž belgický De Standaard. "Evropská sedmadvacítka dosud zůstávala na stejné linii: žádná práva bez povinností," dodal.

Mayová by také podle tohoto listu mohla požádat o odklad termínu brexitu a pokusit se vyjednat v Bruselu další ústupky. "Ale proč by mělo být během několika týdnů či měsíců možné najedou dosáhnout toho, co nebylo dosažitelné v uplynulých dvou a půl letech?" uzavírá další otázkou De Standaard.

"V západním světě asi neexistuje šéf vlády, který by byl tak ponížen, odsouzen a zrazen jako britská premiérka. A přesto se nevzdává," napsal francouzský list Les Dernières Nouvelles d'Alsace. "Stokrát byla sražena k zemi a stokrát zase vstala. A nikdo přitom neví, zda jde o odvahu nebo o lehkovážnost," dodal.

"Dohoda, o které se s Evropskou unií jednalo dva a půl roku, byla odmítnuta. Británie se nyní podobá ostrovu, který odnáší proud. Zdá se, že se brexit ocitl opět na výchozím bodu. Všude je spousta spekulací, ale žádná jistota. Možné je nyní všechno," komentuje vývoj v Británii italský list La Repubblica.

"Theresa Mayová utrpěla brutální porážku, její plán jak prosadit přání občanů o brexitu selhal," konstatuje německý deník Süddeutsche Zeitung.

"Někdy, to bylo jasné, dojde ke kolizi s realitou," míní server Spiegel Online, podle něhož ale kvůli pozdnímu termínu hlasování prakticky nezbývá čas, aby se zabránilo chaotickému vystoupení Británie z EU bez dohody. Míč je nyní na straně Londýna. "Protože klíčový problém přetrvává: britská politika stále není připravena přijmout následky rozhodnutí o brexitu, a proto ani nemůže vědět, co vlastně od EU chce," podotýká web. Chyby přitom Spiegel Online stejně jako další média vidí na straně Mayové, jejích konzervativců, ale i opozičních labouristů.

O tom, že se shoda na žádném z řešení ani v náznaku nerýsuje, je přesvědčen deník Die Welt, podle něhož Británii čeká nestabilní období. Zároveň ale list neočekává, že by Mayová neustála hlasování o nedůvěře vládě, i když v minulosti by šéf vlády po tak jasné porážce, jako byla ta úterní, okamžitě odstoupil. O tom, že by Mayová měla skončit, je přesvědčen komentátor ARD. "Ukázala, že to neumí. Musí odstoupit v zájmu své země," píše s tím, že se někdo jiný musí pokusit zemi vyvést ze slepé uličky brexitu.