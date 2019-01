Atentát na Tuska? Polská policie zadržela podezřelého muže

Osmačtyřicetiletého občana Gdaňsku zadržela policie v jeho bytě a zabavila dva mobilní telefony, které údajně používal k hrozbám. Volal na bezpečnostní číslo 112 a policie má k dispozici nahrávku hovoru. Policie také ihned podnikla kroky na ochranu Donalda Tuska, který byl v blízkých Sopotech.

#Carillonists around the world will play an epitaph dedicated to Paweł #Adamowicz, the #Gdańsk mayor who was fatally stabbed on Sunday and died of his injuries a day later.



