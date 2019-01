Čas hříček skončil. Politici EU jsou rozzlobení, do Británie posílají rázné vzkazy

"Čas hříček skončil," řekl šéf německé diplomacie Maas v rozhovoru poskytnutém rádiu Deutschlandfunk. Británie musí podle něj nyní rychle říci, co vlastně chce, neboť po úterním hlasování to není jasné. Odmítnutím dohody, kterou vláda premiérky Theresy Mayové vyjednala v Bruselu, ukázali britští zákonodárci podle Maase jen to, co nechtějí. Podle Merkelové je nutné nadále usilovat o spořádaný brexit, i když Německo je připraveno také na opačnou variantu.

Brexitová dohoda je podle německého ministra zahraničí výsledek složitých a dlouhých jednání a obsahuje mnoho kompromisů. "Takže je to vše velmi politováníhodné," dodal a zdůraznil, že nyní je na tahu Británie. Německo je podle Maase připraveno i na nejhorší scénář, tedy neřízený odchod Spojeného království z EU. Pokud by Britové požádali o odložení termínu brexitu, debatovali by o tom podle Maase unijní země "konstruktivně".

In Sachen #Brexit ist das Vereinigte Königreich jetzt am Zug. Es ist gestern nicht klar geworden, was sie wollen - nur, was sie nicht wollen. In Deutschland haben wir zwei große Gesetzespakete verabschiedet, um auf alles vorbereitet zu sein. Aber: Wir hoffen auf Vernunft. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 16. ledna 2019

Také francouzská ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauová vyjádřila dnes politování nad odmítnutím vyjednané brexitové dohody, která podle ní byla jediná možná. Odložení termínu brexitu považuje za "právně a technicky možné", pokud o to Britové požádají. "V tomto okamžiku to ale není nic jiného než hypotéza, neboť paní Mayová o to nepožádala, ani nikdo z jejího okolí," dodala Loiseauová.

Za stejně hypotetickou označila ministryně v rozhovoru poskytnutém rádiu France Inter rovněž možnost, že se v Británii uskuteční druhé referendum o brexitu. Na scénář divokého brexitu bez dohody se Francie podle ní připravuje.

Německý ministr hospodářství Peter Altmaier dnes varoval před následky neřízeného brexitu. "Tratili by všichni v Evropě," řekl s tím, že nejvíce by touto variantou vývoje trpěli sami Britové. Také podle Altmaiera je nyní na Britech, aby řekli, co chtějí dělat. Přitom podle něj "není možné znovu vyjednávat o podstatě" odmítnuté dohody.

"Wir sollten den Briten die Gelegenheit geben, ihre Position zu klären." Nach dem Scheitern des Abkommens im britischen Parlament warnt Wirtschaftsminister @peteraltmaier vor den Folgen eines harten Brexits. https://t.co/48ARTv6smQ pic.twitter.com/UoP1Hu7DBt — ZDF heute (@ZDFheute) 16. ledna 2019

Stejně jako Německo a Francie se podle premiéra Giuseppeho Conteho na "všechny scénáře" dalšího vývoje připravuje i Itálie. Cílem italské vlády je omezit "negativní dopady brexitu".

Také nizozemský premiér Mark Rutte dnes řekl, že na tahu je nyní Británie, která musí vyjasnit svou pozici. K dispozici je podle něj ale jen jedna brexitová dohoda, a to ta, kterou v úterý britští poslanci odmítli.

I regret, yet respect the result of the vote in #HouseofCommons on current #Brexit deal. NL & EU are still behind the agreement, but will keep preparing for all scenarios. Despite this setback, it does not mean we are in a no-deal situation. The next step is up to the UK. — Mark Rutte (@MinPres) 15. ledna 2019

Ačkoli není další vývoj zcela jasný, podle evropského komisaře pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierra Moscoviciho je stále pravděpodobnější varianta neřízeného brexitu bez dohody, kterou podle něj vlastně nikdo ve skutečnosti nechce.