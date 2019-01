Brexit se odkládat nebude. Mayová chce po Bruselu další záruky

"My teď musíme najít způsob, jak dohodu nebo její část nebo alternativní dohodu předložit Evropské unii," uvedla Leadsomová. Premiérka se podle ní nebude snažit přijít se zcela novými nápady, ale bude usilovat o konsensus - o "novou iniciativu s cílem nalézt řešení, které může být předmětem jednání s EU a které by zajistilo dosažení většiny v Dolní sněmovně".

Mluvčí Mayové v úterý uvedl, že premiérka má v těchto dnech v plánu mezistranické rozhovory s významnými poslanci. Leadsomová ale dnes v BBC naznačila, že mezi nimi nebude šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn. Labouristé toto rozhodnutí kritizovali, podle nich se v tom případě z jednání stane fraška.

Rovněž skotská premiérka Nicola Sturgeonová na twitteru uvedla, že tyto rozhovory budou zbytečné, pokud "premiérka (Mayová) nebude ochotná přistoupit k podstatným změnám".

This is a key point - if none of PM’s red lines change, what progress can she possibly make? https://t.co/AisbB3PRLR