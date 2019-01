Brexit se rušit ani odkládat nebude? Mayová chce po Bruselu další záruky

"My teď musíme najít způsob, jak dohodu nebo její část nebo alternativní dohodu předložit Evropské unii," uvedla Leadsomová. Premiérka se podle ní nebude snažit přijít se zcela novými nápady, ale bude usilovat o konsensus - o "novou iniciativu s cílem nalézt řešení, které může být předmětem jednání s EU a které by zajistilo dosažení většiny v Dolní sněmovně".

Mluvčí Mayové v úterý uvedl, že premiérka má v těchto dnech v plánu mezistranické rozhovory s významnými poslanci. Leadsomová ale dnes v BBC naznačila, že mezi nimi nebude šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn. Labouristé toto rozhodnutí kritizovali, podle nich se v tom případě z jednání stane fraška.

Rovněž skotská premiérka Nicola Sturgeonová na twitteru uvedla, že tyto rozhovory budou zbytečné, pokud "premiérka (Mayová) nebude ochotná přistoupit k podstatným změnám".

This is a key point - if none of PM’s red lines change, what progress can she possibly make? https://t.co/AisbB3PRLR — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 16. ledna 2019

Vyhnout se neřízenému odchodu Británie z Evropské unie bez dohody lze jen dvěma způsoby: schválením dohody, nebo zrušením brexitu. Během interpelací v parlamentu to dnes řekla Mayová, podle které její vláda brexit rušit nehodlá.

"Pokud nechcete brexit bez dohody, musíte zajistit, že budete mít dohodu," řekla Mayová. Podle ní existují jen dva způsoby, jak se divokému odchodu Británie z EU vyhnout. "Prvním je souhlasit s dohodou, druhým je zrušit článek 50," řekla premiérka s odkazem na článek lisabonské smlouvy, jehož aktivací formálně začal proces odchodu z EU.

Zrušení aktivace článku 50, a tedy zastavení brexitu, je podle Mayové něčím, co by bylo v rozporu s vůli lidu vyjádřenou v referendu z roku 2016 a něčím, co "tato vláda neudělá".

Konzervativní poslanec Ken Clarke, který je zastáncem setrvání Británie v EU, premiérku vyzval, aby změnila svou brexitovou politiku. Naději na většinovou podporu v parlamentu podle něj má jen plán, který vyloučí neřízený brexit, bude usilovat o odložení termínu odchodu z EU a o setrvání v celní unii.

"Vládní politikou je, že odejdeme 29. března," odpověděla Mayová. Evropská unie by podle ní s odložením termínu brexitu souhlasila stejně pouze v případě, pokud by byl na stole "plán, který by směřoval k dojednané dohodě".

zdroj: YouTube

Na počátku vládních interpelací se Mayová střetla především s lídrem opozice Jeremym Corbynem. Ten ve svém proslovu požádal o opravu záznamu z úterního jednání, kdy řekl, že odmítnutí brexitové dohody je největší porážkou vlády v parlamentu od 20. let minulého století. Ve skutečnosti to podle něj byla "největší porážka v historii naší demokracie". Každý jiný premiér by podle Corbyna po výsledku úterního hlasování podal demisi.

Corbynův slovní útok na premiérku se však z velké části netýkal brexitu, nýbrž chudoby v Británii, která se podle něj za konzervativních vlád zvýšila. Premiérka to odmítla.

"Nerada bych přidělávala premiérce starosti, ale je zajímavé, že jsem pokládala otázku i při posledních interpelacích Davida Camerona," poznamenala ironicky poslankyně Skotské národní strany (SNP) Carol Monaghanová s odkazem na bývalého konzervativního premiéra. Narážela tím na dnešní plánované hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet premiérky Mayové by jej měl nicméně podle očekávání přečkat.