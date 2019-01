Expremiér Cameron nelituje vypsání referenda o EU. Velmi ho ale mrzí jiná věc

"Samozřejmě lituji také potíží, které máme v Dolní sněmovně při prosazování výsledku referenda," řekl Cameron.

Někdejší premiér před lety i v obavě ze sílící Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) a pod tlakem euroskeptického křídla svých konzervativců slíbil, že pokud v roce 2015 jeho strana vyhraje parlamentní volby, uspořádá v zemi do konce roku 2017 referendum, které opakovaně se vynořující otázku britského členství v unii "pro tuto generaci" vyřeší.

David Cameron on #Brexit: "I don't regret calling the referendum"



Former UK prime minister says he stands by his decision to hold the vote on leaving the EU - and he hopes Theresa May will win the vote of no confidence



