Razie proti německé odnoži Ku Klux Klanu: V centru vyšetřování je 17 obviněných

V centru vyšetřování je 17 obviněných ve věku od 17 do 59 let. Údajně vytvořili zločineckou organizaci pod názvem National Socialist Knights of the Ku Klux Klan Deutschland (Národně-socialističtí rytíři německého Ku Klux Klanu).

Jako Ku Klux Klan se označují tajné a militantní organizace prosazujících především rasovou segregaci. Původ mají v jižních státech USA.

"Členy spojuje pravicové smýšlení, které se projevuje mimo jiné glorifikací národního socialismu," uvedli němečtí vyšetřovatelé. Části těchto skupin údajně údajně plánovaly své vyzbrojení a pohrávaly si s myšlenkami na násilí. Dohromady se to týkalo 40 obviněných z celého Německa.

Prohledáno bylo 12 bytů. Úřady nesdělily, zda byl někdo zadržen nebo zatčen.

Vyšetřovatelé přišli podezřelým na stopu při vyhodnocení záznamů konverzace z jednoho mobilního telefonu. Přístroj byl zabaven v souvislosti s vyšetřováním použití symbolů protiústavních organizací.