Polsko bude držet smutek za gdaňského starostu. Dostane jeho vrah doživotí?

Adamowicze v neděli během charitativní akce pobodal 27letý muž. Lékaři se zraněného snažili zachránit pětihodinovou operací, ale oblíbený starosta severopolského přístavního města v pondělí zraněním podlehl. Radnici v Gdaňsku vedl nepřetržitě od roku 1998, v gdaňské samosprávě působil již od jejího vzniku v roce 1990.

Rakev bude podle televize TVN 24 vystavena od čtvrtečního odpoledne v gdaňském Evropském centru Solidarity, odkud v pátek o 17:00 vyrazí průvod s rakví do baziliky, kde bude starosta pochován. Pohřeb se uskuteční v sobotu v poledne, zúčastnit se jej podle tisku má předseda vlády Morawiecki. Gdaňské úřady vybídly veřejnost, aby místo květin a svíček přispěla na charitu.

