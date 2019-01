Nejproslulejší pizzerii v Neapoli poškodil výbuch bomby. Útok rasistů?

Před pěti lety lehla pizzerie popelem a tehdy se spekulovalo, že oheň založila místní mafie kvůli výpalnému. Majitel lokálu Gino Sorbillo si myslí, že nynější útok by mohl souviset s tím, že se nedávno vyslovil proti rasismu ve fotbalovém prostředí, napsal dnes list Corriere della Sera.

"Nemám žádné deklarované nepřátele. I požár, který mou restauraci před pěti lety zničil, byl zcela nečekaný. Nikdy se nezjistilo, kdo to udělal. Ulice je plná kamer, jen v pizzerii jich je šestnáct. Policie nyní prohlíží záznamy - někdo na nich (výbušné) zařízení položí a uteče. Doufám, že ho zatknou," řekl majitel pizzerie.

"Nevylučuji možnost, že je to někdo z prostředí fotbalu. Před několika týdny jsem se vyslovil proti rasismu v kopané a sesypala se na mě řada urážek. Možná to spolu souvisí," dodal Sorbillo.

"Obávám se, že je to varování pro ostatní podniky," nevylučuje majitel restaurace ani tuto možnost. "To, že cílili na mě, může znamenat: když to udělali Sorbillovi, mohou to udělat komukoli," vysvětluje.

"Nejvíc mě ale rmoutí to, že bombu odpálili u podniku, který symbolizuje znovuzrození tohoto města. Roky pracuji na tom, abych historické centrum znovu přivedl na výsluní, přiblížil jej místním i zahraničním turistům," konstatuje majitel pizzerie známý v celé Itálii.

Gino Sorbillo po úspěchu v Neapoli, kde se tento pokrm figurující na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO zrodil, otevřel pizzerie i v Miláně a New Yorku. Pravidelně dostává ocenění za nejlepší italskou pizzu.