Tsiprasova vláda získala důvěru, schválení makedonské dohody je o krok blíž

Tsipras požádal parlament o důvěru poté, co vládní koalici opustila pravicová strana Nezávislí Řekové (ANEL), jejíž šéf a ministr obrany Panos Kammenos rezignoval kvůli nesouhlasu s dohodou o názvu Makedonie. Premiér chtěl hlasováním znovu získat legitimitu pro svůj kabinet; v případě neúspěchu by zemi hrozily předčasné volby.

Vládu Tsiprasovy levicové strany SYRIZA disponující 145 křesly se před hlasováním rozhodlo podpořit pět rebelujících poslanců strany ANEL a klíčový 151. hlas přislíbil dodat zástupce opoziční proevropské strany Potami Spyros Danellis.

