Mayová bude jednat s opozicí. Nevraživost mezi konzervativci a labouristy roste

Už ve středu večer premiérka vyzvala politiky všech stran, aby "odložili vlastní zájmy stranou" a zapojili se do jednání o způsobu, jak dosáhnout spořádaného odchodu Británie z Evropské unie.

Termín brexitu je zatím stále stanoven na 29. března, i když se v britských médiích stále častěji objevují spekulace, že by Mayová mohla EU požádat o jeho odložení. Premiérka to opakovaně odmítla. Například bývalý labouristický premiér Tony Blair dnes v rozhovoru poskytnutém BBC označil odsunutí termínu brexitu za "nevyhnutelné".

Tony Blair on #r4today: If I was Labour Leader I’d be in a different place. It’s sensible to talk to the PM. As I understand it, as the no confidence motion failed, there’s overwhelming Labour Party support for going back to the people.



His new article ↓ https://t.co/ohaO3LJbRy