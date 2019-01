Nervozita v EU: Státy se chystají na divoký brexit, přijímají zákony i personál

Jak napsal britský list The Guardian, obdobný zákon připravuje i polský kabinet. Pro asi 6000 Britů, kteří v Polsku žijí, se v něm počítá s ročním přechodným obdobím, během kterého jim bude zaručeno stejné zacházení, jako kdyby byli občany EU. Poláci rovněž chtějí nabídnout trvalý pobyt spolu s pracovním povolením těm Britům, kteří v zemi žijí více než pět let, a tříleté dočasné povolení k pobytu těm, kteří tam jsou méně než pět let.

Na brexit bez dohody se nyní připravuje i slovenská vláda, ujistil ve středu ministr zahraničí Miroslav Lajčák. Dodal, že je rozpracovaný návrh zákona, který bude řešit některé praktické věci.

We've published some new advice for insurance customers about what's likely to happen after #Brexit. Info here on Green Cards for motor insurance and the EHIC for travel insurance customershttps://t.co/8B50Fvhooc pic.twitter.com/STIFCeGgNr