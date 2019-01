Corbyn má dohodu o brexitu za mrtvou, vyzval k předčasným volbám

"Řeknu to znovu: Jsem připraven jednat, ale na začátku musí být to, že hrozba katastrofického scénáře odchodu bez dohody zmizí ze stolu," uvedl Corbyn v projevu ke členům a příznivcům Labouristické strany v jihoanglickém Hastingsu. Pokud premiérka neřízený brexit bez dohody nevyloučí, prokáže to podle lídra opozice jediné: že snahu prosadit svou dohodu v parlamentu nemyslí vážně.

I say to the Prime Minister again: I am quite happy to talk.



But the starting point for any talks about Brexit must be that the threat of a disastrous No Deal outcome is ruled out.



📣 @jeremycorbyn today in Hastings pic.twitter.com/yEqjlOpBBt — The Labour Party (@UKLabour) 17. ledna 2019

Předseda labouristů si za své rozhodnutí nejednat s premiérkou Mayovou vysloužil kritiku, a to i od vlastních poslanců. "Corbyn je zjevně připraven jednat s Hamásem, Hizballáhem, Asadem a Íránem bez podmínek. Ale ne s premiérkou Spojeného království. Proč?" napsal dnes na twitteru labouristický poslanec Mike Gapes.

Apparently Corbyn is prepared to hold talks with Hamas, Hezbollah, Assad and Iran without preconditions. But not with the UK Prime Minister. Why ? https://t.co/zcvxkptw7U — Mike Gapes (@MikeGapes) 17. ledna 2019

Dohodu, kterou britská vláda vyjednala v Bruselu a kterou britští poslanci v úterý odmítli, označil Corbyn v dnešním proslovu za "mrtvou". Mayovou vyzval, aby umožnila konání předčasných voleb. Ty jsou totiž podle něj jediným způsobem, "jak najít řešení, které by fungovalo pro celou zemi".

Pokud se nebudou konat předčasné volby a Mayová ani nepředloží plán B, který by byl pro labouristy přijatelný, bude načase hledat jiné možnosti. Jednou z nich je podle Corbyna i "lidové hlasování". Zároveň dal najevo, že druhé referendum o brexitu považuje za poslední z možností a že by nemohlo být jen zopakováním hlasování z roku 2016.

Vypsání druhého referenda o brexitu dnes podpořila i skupina konzervativních poslanců, která spustila kampaň s názvem Právo hlasovat (Right to Vote). "Vím ze svých soukromých rozhovorů v parlamentu, že podpora referenda mezi mými kolegy existuje a rychle roste," uvedl poslanec Phillip Lee, který loni opustil funkci v britské vládě na protest proti jejímu brexitovému plánu.

Podle průzkumu veřejného mínění, který uskutečnila agentura YouGov ve středu, tedy den po odmítnutí vládní brexitové dohody, by v novém referendu 56 procent Britů hlasovalo pro setrvání Británie v EU. Brexit by si dál přálo 44 procent dotázaných. Podle agentury YouGove je rozdíl 12 procentních bodů zatím nejvyšší, jaký se v jejích průzkumech objevil. Respondenti, kteří nevěděli, jak by hlasovali, a ti, kteří by se referenda nezúčastnili, do ankety zahrnuti nebyli.

V referendu z roku 2016 hlasovalo pro odchod Británie z EU 51,9 procenta voličů, proti se vyslovilo 48,1 procenta.