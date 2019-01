Vrah starosty Gdaňsku nedávno plánoval "spektakulární útok". Policii zalarmovala jeho matka

Dělal jí starosti jeho psychický stav, jeho silné pocity křivdy, kterou podle něho měli na svědomí politici. Stefan W. si odpykával ve vězení trest pěti a půl roku za bankovní přepadení. Vedení věznice ale uvedlo, že v dopise, který mu policie poslala, se nepsalo nic o obavách matky Stefana W., ale jen o tom, že se cítí být nespravedlivě trestaný.

V den, kdy byl Stefan W. propuštěn z vězení, odcestoval do Varšavy. Při výslechu po útoku na starostu Gdaňsku Adamowicze údajně vypověděl, že tam chtěl "udělat něco velkého, o čem všichni budou mluvit". Prý mu šlo o útok v davu. Proč nakonec nic neudělal, není jasné.

V neděli se Stefan W. během charitativní akce v Gdaňsku s nožem v ruce vrhl na Adamowicze a několikrát ho bodl. Starosta utrpěl vážná zranění, kterým v pondělí odpoledne podlehl.

Zástupce gdaňského starosty Piotr Kowalczuk ve středu navštívil matku Stefana W. a nabídl jí pomoc ze strany města. Žena podle něho od neděle žije ve strachu a stala se obětí nenávistných slovních útoků. Rodina už využila pomoci psychologa.

Rakev s tělem Adamowicze bude dnes odpoledne vystavena v Evropském centru Solidarity, kam se s ním budou lidé moci přijít rozloučit. V pátek bude rakev převezena do baziliky Nanebevzetí Panny Marie.

