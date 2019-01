Macronův exporadce Benalla je ve vazbě, dohnala ho kauza diplomatických pasů

Policie se začala podezřením ze zneužití důvěry a z neoprávněného užití úředního dokumentu zabývat na konci prosince, když investigativní server Mediapart uvedl, že Benalla v uplynulých měsících vycestoval s diplomatickým dokumentem do několika afrických zemí. Od léta přitom po odchodu ze služeb v Elysejském paláci na jeho držení již neměl právo.

