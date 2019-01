Británie prožívá "druhou světovou. Kvůli brexitu povolá armádu

— Autor: ČTK

Britské ministerstvo obrany dnes oznámilo nový rozkaz, který umožňuje od 10. února povolat do služby armádní zálohy kvůli realizaci krizových plánů spojených s brexitem bez dohody s Evropskou unií. Rozkaz bude platit do února 2020. Členové záloh mají být do té doby v pohotovostním režimu, aby mohli působit jako posily běžných jednotek či zajišťovat "specializované dovednosti".