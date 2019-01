Tragédie na Loveparade bez právních důsledků? Obžalovaní možná vyváznou bez trestu

— Autor: ČTK

Soud s deseti lidmi obžalovanými kvůli neštěstí na technoparty Loveparade v Duisburgu z roku 2010 by mohl být zastaven, aniž by byl vynesen rozsudek. Agentura DPA uvedla, že nyní jde už jen o to, zda obžalovaným budou uloženy alespoň finanční sankce, na čemž trvá státní zastupitelství.