Manžel britské královny princ Philip měl autonehodu

Podle televize řídil 97letý princ svůj Range Rover a srazil se s jiným vozem, který skončil mimo silnici. Automobil prince Philipa se převrátil, manžel královny ale vyvázl nezraněn.

"Vévoda z Edinburghu byl odpoledne účastníkem dopravní nehody s jiným autem. Vévoda nebyl zraněn," uvedl palác. Na místě po nehodě zasahovala policie.

Local radio station @KLFM967 first with the breaking news on Prince Philip crash on Sandringham estate, but when they posted this they had no idea what a scoop it was #Dukeofedinburgh https://t.co/9xG0E5PPMS