EU má "prvního psa", Juncker mazlíčka adoptoval z útulku nedaleko ČR

Ročního psa jménem Peluso si Juncker se svou manželkou Christiane vyzvedli u spolku Hunde ohne Lobby (Psi nemající lobby) ve Vilsecku asi 50 kilometrů od Rozvadova.

Organizace se specializuje na záchranu psů ze španělských záchytných stanic. Tam jsou podle Hunde ohne Lobby usmrcováni psi nalezení na ulicích nebo takoví, kterých se jejich majitelé chtějí zbavit. Německý spolek je zachraňuje a nabízí adoptivním páníčkům.

Junckerovi podle internetového portálu Bavorského rozhlasu přejmenovali Pelusa na Carusa. Prý se u nich doma v Lucembursku už zabydlel.

I'm now inclined to change my mind about Jean-Claude #Juncker: he took a 125 mile detour to adopt a stray dog. As an EU taxpayer, I approve and applaud him. https://t.co/oKg6zhqnmS via @Telegraph