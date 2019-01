V čele s osly. Británii zaplavují billboardy se stupidními výroky o brexitu

Skupina prezentovala výroky jako obří příspěvky z twitteru, ačkoli všechny nepochází z této sociální sítě. Citáty vybrala prostřednictvím internetové ankety, přičemž nejvíce hlasů prý dostal komentář, se kterým přišel v roce 2011 konzervativní poslanec a v současné době jeden z nejhlasitějších zastánců tvrdého brexitu Jacob Rees-Mogg.

Okay we’re doing it, we’ve set up a crowdfunder. Let’s make this thing go national. Chip in to get @ByDonkeys posters up across the country. This will only work if you make it work, so PLEASE RT/share/Facebook/shout/scream about it >> https://t.co/b8z7ZxwAJ2 (1/4) pic.twitter.com/4llycQdf6W