Uprchlíci se valí do Německa přes českou hranici, Hamáček problém zlehčuje

— Autor: ČTK

Počet běženců, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa, se loni zvýšil. Vyplývá to alespoň ze statistiky, kterou ČTK poskytlo německé ministerstvo vnitra. Zatímco mezi lednem a listopadem 2017 spolková republika na svém území zachytila 3547 uprchlíků, kteří do země nelegálně vstoupili z Česka, loni jich za stejné období bylo už 3931. U většiny ostatních sousedních zemí přitom Německo zaznamenalo pokles. Podle údajů českého ministerstva vnitra k žádnému dramatickému nárůstu běženců do Německa nedochází a problém je v rozdílném vedení statistiky českou a německou stranou.