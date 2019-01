Pomsta Mayová za brexit? Šéf britské sněmovny Bercow zřejmě nebude lordem

— Autor: ČTK

Předseda dolní komory britského parlamentu John Bercow nepřehlédnutelným stylem řízení brexitových debat možná ohrozil svůj budoucí postup do Sněmovny lordů. Vláda premiérky Theresy Mayové je podle britských médií přesvědčena, že straní prounijním poslancům, a premiérka proto může odmítnout schválit jeho postup do horní komory. Do ní míří automaticky všichni odcházející šéfové Dolní sněmovny, pokud to odsouhlasí vláda.