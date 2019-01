Další rebelie proti Mayové? Ministři pohrozili rezignací, pod tlakem je i Corbyn

Mayová a její vláda dnes pokračují v jednání o východisku z patové situace, do níž se britští politici dostali po úterním drtivém odmítnutí brexitové dohody parlamentem. Mayová podle své mluvčí bude dnes hovořit o možných budoucích krocích se členy kabinetu. Z variant, které přicházejí v úvahu, dnes mluvčí vyloučila pouze předčasné volby.

Ministerská předsedkyně podle ní ve čtvrtek telefonicky hovořila s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a nizozemským premiérem Markem Ruttem, s dalšími evropskými lídry si bude telefonovat během víkendu, který stráví ve venkovském sídle britských premiérů v Chequers. Podle mluvčího Evropské komise bude ještě během dneška Mayová hovořit i s předsedou komise Jeanem-Claudem Junckerem.

