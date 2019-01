V Británii propukla léková krize. Divoký brexit to ještě zhorší, obávají se farmaceuti

Prezident Královské farmaceutické společnosti (RPS) Ash Soni BBC řekl, že "takový nedostatek běžných léků ještě neviděl". "Některé léky jsou vyprodané, pacienti na ně musí čekat. Některé z nich musíme posílat zpátky k lékaři, aby jim předepsal něco jiného," uvedl Soni. Někteří pacienti ale potřebují svůj konkrétní lék, třeba v případě epilepsie.

Podle lékárnice Sandry Gidleyová, která má v RPS na starost trh s léky v Anglii, je nedostatek léků problémem už několik let. "Nyní je to ale horší než kdy jindy," dodala bývalá členka parlamentu Gidleyová.

