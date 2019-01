Německo prosí Brity: Neodcházejte z EU, po druhé světové jste na nás nezanevřeli

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Po hrůzách druhé světové války na nás Británie nezanevřela. Přivítala Německo zpět jako suverénní národ a evropskou mocnost. Na to jsme jako Němci nezapomněli a jsme za to vděční," stojí v dopise, podle kterého by Evropa nebyla bez Britů tím, čím je dnes: společenstvím založeným na svobodě a prosperitě.

Přední Němci v dopise ujišťují, že rozhodnutí Britů, které vyjádřili v referendu z roku 2016, respektují a i po plánovaném brexitu zůstanou jejich přáteli. "Britové by ale měli stejně tak vědět, že si myslíme, že žádná volba není nezvratná. Naše dveře budou vždy otevřené: Evropa je domov," dodávají signatáři.

Po plánovaném odchodu Británie z EU se Němcům bude podle dopisu stýskat po "legendárním britském černém humoru", "čaji s mlékem" a "jízdě po levé straně silnice". "Ale více než po čemkoli jiném se nám bude stýskat po Britech... Britové by měli vědět: z hloubi našeho srdce chceme, abyste zůstali," zakončili přední Němci emotivní výzvu.

Kromě předsedkyň vládních stran CDU a SPD se pod dopis zaslaný listu The Times podepsali například i spolupředsedové strany Zelených Annalena Baerbocková a Robert Habeck, předseda Německého odborového svazu (DGB) Reiner Hoffmann, předseda Svazu německého průmyslu (BDI) Dieter Kempf, vrcholní představitelé společností Daimler a Airbus, ředitelé předních politických nadací a kulturních organizací, frontman kapely Die Toten Hosen Campino či bývalý brankář Arsenalu Jens Lehmann.