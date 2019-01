Ve Středozemním moři zahynulo dalších 170 migrantů

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) je zděšený, že při dvou lodních neštěstích ve Středomoří zemřelo, nebo se pohřešuje na 170 lidí," uvedl tento úřad OSN. "Nemůžeme zavírat oči nad tím, že u hranic Evropy umírá tolik lidí," uvedl vysoký komisař OSN pro uprchlíky Fillipo Grandi. Loni zahynulo při cestě do Evropy přes Středozemní moře 2262 migrantů, připomíná agentura DPA.

Od doby, co italská pravicová vláda uzavřela své přístavy pro lodě přivážející migranty, se jich tam snaží dostat méně. Pašeráci lidí proto nyní volí jako cíl Španělsko. Právě na cestě mezi Marokem a touto zemí v Alboránském moři zemřelo podle jisté nevládní organizace až 53 lidí. Jeden přeživší uvedl, že po havárii lodi strávil 24 hodin na moři, než ho zachránila posádka rybářského člunu. Tuto informaci ani tu o 117 pohřešovaných se podle UNHCR nepodařilo nezávisle ověřit, zakládají se na výpovědí přeživších.

Za oběti těchto neštěstí se dnes modlil papež František. "Hledali budoucnost a pravděpodobně se stali oběťmi obchodníků s lidmi. Modlíme se za ně i za ty, kdo nesou odpovědnost za tyto události," uvedla hlava katolické církve.

Mezitím loď německé nevládní organizace Sea Watch, která v sobotu ze Středozemního moře zachránila 47 migrantů, hledá přístav, kde by mohla zakotvit. Italský ministr vnitra Matteo Salvini z krajně pravicové Ligy této organizaci prostřednictvím svého facebooku vzkázal, že "může zapomenout na to, že přistane v Itálii". Loď podle něho může udělat velkou otočku a odvézt migranty do Hamburku.