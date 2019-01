Bude první polská dáma dostávat plat? Poslanci si lámou hlavu

— Autor: ČTK

Polští zákonodárci si znovu lámou hlavu nad otázkou, zda by manželky prezidentů měly dostávat plat. Iniciativy si povšimla také média, která tipují, že Agata Kornhauserová-Dudová by se jako první z prvních dam mohla výplaty dočkat ještě do konce roku. Až dosud ale žádný návrh zákona v tomto směru nevznikl.