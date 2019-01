Brexitový plán B nebude? Mayová nemění kurz, kompromis s opozicí zavrhla

Právě toto opatření, které má zabránit obnovení hraničních kontrol mezi Irskem a Severním Irskem, vadí mnohým euroskeptickým poslancům Konzervativní strany a zákonodárcům DUP, o jejichž hlasy se menšinová vláda konzervativců opírá. I proto byla minulý týden dohoda o podmínkách vystoupení z EU v dolní komoře britského parlamentu odmítnuta rekordním rozdílem 230 hlasů.

Vince Cable - The Irish backstop has to be part of the #brexit deal... this is a rather desperate attempt by Theresa May to appeal to the DUP & her own right wing... she is putting party before country.#PeoplesVote #FinalSay #RevokeA50 pic.twitter.com/Pzz1wmlthi