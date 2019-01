Lži o vrahovi gdaňského starosty? Promluvila útočníkova matka, je zdrcená

Oblíbeného politika pobodal útočník při charitativním koncertu v neděli 13. ledna, o den později třiapadesátiletý Pawel Adamowicz zraněním podlehl. Pachatel po útoku setrval na pódiu, nyní mu hrozí doživotí.

"Tolika lidem ublížil - starostovi, jeho rodině, nám. Ale zůstávám matkou. Je to nejtěžší pocit, jaký si lze představit," řekla deníku žena, uvedená jako Jolanta. Předpokládaný vrah gdaňského starosty Pawla Adamowicze bývá v médiích označován pouze jako Stefan W.

O útoku se dozvěděla, když ji zatelefonoval jeden ze synů, že Stefan pobodal Adamowicze. "Začala jsem plakat, manžel také, říkali jsme si, že to není možné," vylíčila. "Modlili jsme, aby starosta přežil."

Mayor #Adamowicz's wife and daughters, aged 8 and 15, visit their father's coffin as he lies in state ahead of tomorrow's funeral.



From 5pm today Poland entered a period of official national mourning, with a funeral procession taking the coffin to St Mary's Basilica this evening pic.twitter.com/z0OLHB5OGt