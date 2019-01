EU uvalila sankce na agenty GRU kvůli novičoku, Británie a ČR rozhodnutí vítají

Stejný mechanismus dnes EU využila také vůči syrskému středisku odpovědnému za vývoj a produkci chemických zbraní a proti pěti syrským činitelům, kteří za práci tohoto střediska přímo odpovídají. V tiskové zprávě to uvedla Rada EU na okraj jednání ministrů zahraničí bloku.

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt krok uvítal. "(Premiérka) Theresa Mayová řekla, že po GRU půjdeme, abychom zastavili jejich škodlivé aktivity. Použití novičoku v Salisbury byla neuvěřitelně nebezpečná věc," upozornil. Rozhodnutí podle něj ukazuje, že také v kontextu brexitu je diplomatická spolupráce Londýna a ostatních zemí unie velmi těsná. "Sdílíme společné hodnoty, a to se brexitem nezmění," podotkl ministr.

EU just imposed 1st sanctions under a brand new chemical weapons regime against Salisbury suspects Alexander Petrov, Ruslan Boshirov & GRU leaders. The result of hard work between UK & EU, this sends a clear message that the world condemns chemical weapons use wherever it occurs pic.twitter.com/NRHQRXHwCe