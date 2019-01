Staronový švédský premiér Löfven představil vládu, hodlá bránit demokracii

Ministryní zahraničí zůstává Margot Wallströmová, Magdalena Anderssonová nadále povede ministerstvo financí. Svou funkci si udržel také ministr spravedlnosti Morgan Johansson. V 21členné vládě je pouze šest nových tváří. Jednou z nich je oblíbený sociální demokrat Anders Ygeman, někdejší ministr vnitra, který bude mít nyní na starosti energetiku a digitalizaci.

Löfven se do čela švédské vlády postavil znovu poté, co se mu po více než čtyřměsíčním patu podařilo uzavřít se stranami napříč politickým spektrem dohodu, jejímž cílem je zabránit protiimigrační straně Švédští demokraté prosazovat svou politiku. Toleranci kabinetu slíbily dosud opoziční Strana středu a Liberálové a nakonec i exkomunistická Levicová strana, s jejíž podporou doposud Löfven vládl.

"V mnoha zemích se skupiny s protidemokratickým programem dostaly dokonce do vlády. My ve Švédsku jsme si ale vybrali jinou cestu," řekl dnes ve švédském parlamentu Löfven.

In several countries, forces with an antidemocratic agenda have made it all the way to government. But in Sweden we stand up for the equal value of all people. We are choosing a different path.



