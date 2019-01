Strach v Londonderry: Po sobotní explozi byl vyhlášen nový poplach

"Bílá dodávka (Ford) Transit byla údajně unesena třemi maskovanými muži, kteří dozadu hodili předmět, načež ji opustili," cituje Reuters mluvčího policie. Policisté pak nechali na Circular Road evakuovat domy a povolali na místo pyrotechniky. Podle Reuters zlikvidoval výbušninu vojenský robot určený k provádění řízených explozí.

Druhé vozidlo unesli čtyři maskované osoby, z nichž jedna byla údajně ozbrojena, uvedla policie na twitteru. Auto odstavili v nedaleké Lonemoor Road, krátce nato nechali policisté vyklidit okolí.

Police in Derry/Londonderry dealing with 2nd security alert; Southway. Approx 1:45pm delivery driver’s vehicle was hijacked by 4 masked men, 1 of them reported to have had a gun. 2 occupants in the van ordered to drive it to Lonemoor Rd & leave it there.Cordons being put in place