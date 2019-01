EU chystá další zákaz, chce zatrhnout olovo? Internetem koluje nový mýtus

Nepravdivé zprávy o údajně chystaném plošném zákazu jsou podle europoslance založené na výsledcích studie agentury pro chemické látky nazývané ECHA ze září 2018. Agentura sice skutečně zákaz lovecké munice s olovem doporučila, sama o něm ale rozhodnout nemůže.

"To je úkolem Komise, která studii teprve vyhodnocuje a podle informací, které nám sdělila, navrhne pouze zákaz v oblastech mokřadů, který v ČR už dávno platí,“ komentuje zavádějící zprávy některých médií europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který působí ve výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE). Ten by v budoucnu měl případnou novou legislativu připomínkovat podobně, jako tomu bylo u směrnici o zbraních.

„Jedna věc jsou výsledky studie, druhá to, že v praxi není nic, co by olověné broky a závaží nahradilo co do funkčnosti a pořizovací ceny, jakýkoliv zákaz by proto byl zcela absurdní a aktivně bychom proti němu vystupovali,“ slibuje do budoucna Zdechovský, který je sám myslivcem a problematice zbraní se proto dlouhodobě věnuje.