Mayová představila brexitový plán B. Opozice a analytici nevěřícně koukají

Mayová v dolní komoře parlamentu představovala návrh dalšího postupu neboli plán B, jak tento krok označovala média, a to poté, co poslanci minulý týden její dohodu s EU rekordním rozdílem hlasů odmítli. Šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn ale po proslovu Mayové prohlásil, že představený plán B se nijak neliší od toho, který již parlament odmítl.

Většina britských médií považuje za nejdůležitější bod projevu Mayové oznámení o zrušení poplatku, který měli složit občané EU žijící v Británii při žádosti o možnost v zemi zůstat.

Rovněž sedmadvacítka dala opakovaně najevo, že o dohodě včetně irské pojistky znovu jednat nehodlá. Požaduje naopak, aby Londýn přišel s přesvědčivým plánem, který by měl šanci projít parlamentem.

Právě celní režim na hranici mezi britským Severním Irskem a Irskem, které zůstane součástí EU, je nejproblematičtější částí brexitové dohody. Řada poslanců v ní totiž vidí riziko dlouhodobého připoutání země k unijním strukturám. Sedmadvacítka sice zdůraznila, že tento záložní hraniční režim by byl v případě spuštění jen dočasným řešením, odmítla ale jeho časové omezení. Podle dnešního vyjádření irského ministra zahraničí Simona Coveneye by "časové omezení pojistky znamenalo, že to vlastně žádná pojistka nebude".

"Je jasné, že se postoj vlády musel změnit, a změnil se," řekla dnes Mayová poslancům v narážce na fiasko z minulého týdne s tím, že v uplynulých dnech naslouchala zákonodárcům z různých stran. Zdůraznila, že správnou odpovědí parlamentu na obavy ohledně brexitu bez dohody by bylo dohodu schválit. Možnost odkladu brexitu by podle ní znamenala, že země v Unii zůstane, a možnost neřízeného brexitu by přitom byla stále na stole - jen by se odsunul rozhodující okamžik.

Mayová také oznámila, že vláda zruší poplatek 65 liber (asi 1900 Kč), který mají platit občané EU žijící v Británii při žádosti o takzvaný status usedlíka. Ten jim má zaručit, že budou moci v Británii nadále například studovat a čerpat zdravotní péči. Těm, kdo už poplatek zaplatili, bude podle televize Sky News vrácen.

