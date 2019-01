Brexitový plán B? Reakce EU jsou rozpačité: Mayová pouze řekla, co nechce

"Vystoupení vnímáme jako snahu hledat řešení a to je třeba ocenit," podotkl slovenský politik. Po dnešním vystoupení Mayové je tak podle něj nyní jasné, že britská vláda si nepřeje stahovat záměr země z unie odejít, nehodlá pořádat nové referendum a velmi pravděpodobně nehodlá ani žádat o prodloužení nynějšího vyjednávacího období.

Řešení, které by v britské sněmovně umožnilo schválení měsíce připravované dohody o vystoupení, se tak podle Lajčáka bude hledat okolo takzvané irské pojistky.

"Ale ještě musíme slyšet, co to má být," podotkl ministr. Mayová zatím hovořila jen o potřebě širších konzultací uvnitř britské politické scény.

Ta je částí dohody a pro případ, že se strany v následných jednáních o nové podobě vzájemných vztahů nedohodnou jinak, znamená s cílem udržet mezi Irskem a britským Severním Irskem propustnou hranici v zásadě udržení Británie v celní unii s EU. To je však pro část britských poslanců přejících si ostrý rozchod s Bruselem nepřijatelné a ti proto minulý týden v hlasování smlouvu odmítli jako celek.

Podle slovenského ministra není teď důvod měnit cokoliv na nynějším stanovisku EU, kterým je, že text dohody o vystoupení - včetně pojistky pro Irsko - je dobrý a není nutné na něm cokoliv měnit. Unijní jednotu zatím v tomto ohledu narušilo jen Polsko, jehož ministr zahraničí Jacek Czaputowicz dnes v rozhovoru pro média zmínil možnost omezit platnost pojistky na pět let. Lajčák dnes připomněl, že na textu dohody - včetně stávající podoby irské pojistky - se shodlo všech 27 zemí EU i britská vláda.

Reakcí z Bruselu na Mayové vystoupení zatím není mnoho. Z vrcholných představitelů unie zatím jen zmocněnec europarlamentu pro brexit Guy Verhofstadt na twitteru ocenil oznámení, že britská vláda zruší poplatek 65 liber (asi 1900 Kč), který mají platit občané EU žijící v Británii při žádosti o takzvaný status usedlíka.

Welcome the announcement by @theresa_may that the UK will waive settled status fees for EU citizens, a key demand of @Europarl_EN. I hope cross-party co-operation & consultations will really start now, leading to the closest possible EU-UK future relationship. #Brexit