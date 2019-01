Rána pro demokracii v Rumunsku? Vláda chce stornovat řadu korupčních kauz

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Zamýšlený právní krok ministra Tudorela Toadera by vedl k zastavení procesů, k pozastavení platnosti již vynesených rozsudků a k opakování soudních řízení. To by se týkalo i předsedy vládnoucí Sociálnědemokratické strany Livia Dragney.

Tento politik by se velice rád postavil do čela vlády, kterou také z pozadí fakticky řídí, ale nemůže. Byl už totiž dvakrát soudem uznán vinným z trestných činů, což mu podle zákonů nastoupení do úřadu předsedy kabinetu zcela znemožňuje.

Iniciativa Toadera podle AP spočívá na listopadovém nálezu ústavního soudu, jenž konstatoval, že jeden z pěti členů nejvyššího kasačního soudu, jenž je nejvyšší odvolací instancí v zemi, nebyl v roce 2014 jmenován patřičným způsobem. Tento verdikt otevírá cestu k přezkoumání rozsudků vynesených od roku 2014.

V současné době se podle médií snaží zvrátit svá odsouzení přibližně dvě desítky bývalých ministrů, členů parlamentu a ředitelů státních společností.

Protikorupční aktivisté již dali najevo, že hodlají zorganizovat protesty, pokud premiérka Dancialová opatření navržené ministrem spravedlnosti schválí. Podle kritiků by to byla další rána demokracii v Rumunsku, jež by oslabila boj proti korupci na nejvyšších místech.

Sociální demokraté od nástupu k moci před dvěma roky již provedli několik "reformních" kroků, které oslabují justici v boji proti korupci a k nimž patří i snaha zmírnit postih za tyto trestné činy.

Evropská komise v polovině listopadu Rumunsko tvrdě kritizovala za kroky, jimiž vláda v poslední době znehodnotila pokrok v boji proti korupci a ohrozila nezávislost justice. Komise Bukurešti vyčetla zejména čistky na vysokých postech v prokuratuře a také snahy kontroverzně pozměnit trestní zákoník, což ale koncem října zastavil ústavní soud.