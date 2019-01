Brexitová šlamastyka je kvůli Cameronovi? Tusk prozradil, co se v roce 2015 dělo

Cameron vůbec poprvé referendum zmínil v roce 2013, když vládl v koalici s proevropskými liberálními demokraty. Chtěl si tak usmířit euroskeptické křídlo uvnitř konzervativců a zároveň získat na svou stranu stoupence stále populárnější Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP). Jenže jeho strana volby v roce 2015 nečekaně vyhrála a získala většinu v parlamentu.

Britové pak ve slíbeném vypsaném referendu 52 procenty hlasů rozhodli, že chtějí odejít z Evropské unie. A Cameron poté, co vedl neúspěšnou kampaň za setrvání v unii, odstoupil z funkce.

"Ptal jsem se Davida Camerona: Proč jste rozhodli o tom referendu, je to tak nebezpečné, hloupé, vždyť víte...a on mi řekl, ...že jediným důvodem byla jeho vlastní strana," uvedl Tusk v rozhovoru s britskou televizní stanicí BBC, který bude odvysílán tento měsíc.

