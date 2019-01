Britští poslanci předkládají alternativní plány brexitu, některé jsou radikální

O pozměňovacích návrzích k vládnímu usnesení budou poslanci rozhodovat příští týden v úterý, přičemž o tom, které se dostanou na program Dolní sněmovny, rozhodne její předseda John Bercow. Hlasování by mohlo naznačit, zda z aktuálního patu kolem brexitu existuje východisko s podporou většiny sněmovny, píše agentura Reuters. Mayová by se sice schválenými návrhy nemusela řídit, jejich případný úspěch by ale na premiérku vyvinul značný politický tlak.

Podle webu Politico.eu má za současného stavu dobré vyhlídky plán Cooperové, která předsedá poslaneckému výboru pro vnitro. S přípravou návrhu jí údajně pomáhal bývalý konzervativní člen vlády Nick Boles, podporu má také od dalších zvučných jmen na obou stranách sněmovny. Podle deníku The Times navíc ministryně práce Amber Ruddová varovala Mayovou, že by mohla čelit desítkám rezignací vládních činitelů, pokud je nenechá hlasovat podle vlastního uvážení.

Pozměňovací návrh Cooperové by vládě uložil, aby v úterý 5. února umožnila projednání alternativního zákona o vystoupení z EU.

NEW: @YvetteCooperMP bill just out. Gives PM until Feb 26 to get her deal through. If she fails, Parliament will be able to direct next steps. Bill will give Parliament a vote to prevent No Deal & vote on whether to extend A50 and for how long. Backed by Boles, Letwin, Morgan pic.twitter.com/Ftvu0GuDi8 — Beth Rigby (@BethRigby) 21. ledna 2019

Pokud by prošlo i toto opatření, vláda by musela, v případě, že by se jí nepodařilo do 26. února prosadit brexitovou dohodu, usilovat o odklad brexitu. Jako jakýsi "doplňkový" krok je označován pozměňovací návrh připravovaný konzervativním zastáncem setrvání v EU a bývalým generálním prokurátorem Dominicem Grievem. Ten by poslancům zajistil příležitost přijít s novými plány odchodu Británie z EU a hlasovat o nich.

Klíčovou pro osud plánu Cooperové je otázka, do jaké míry jej podpoří parlamentní špičky Labouristické strany. Ty v pondělí večer předložily vlastní pozměňovací návrh ve snaze zabránit brexitu bez dohody s Bruselem. Stínová vláda v čele s Jeremym Corbynem požaduje, aby poslanci mohli hlasovat o mírnější formě brexitu, jakož i o možnosti vypsat referendum o "dohodě či o návrhu, který získal podporu většiny v Dolní sněmovně".

Celkem už do dnešního poledne předložili britští poslanci šest pozměňovacích návrhů, přičemž toto číslo nemusí být konečné. Parlamentní bitva o podobu britského odchodu z EU tak zdá se dospěla do rozhodující fáze.

Do ministers think a second #Brexit referendum is a possibility? @BBCLauraK asks #PeoplesVote MPs as they emerge from talks with the PM's deputy, David Lidington



[tap to expand] https://t.co/Ct45CG9l3Y pic.twitter.com/2Zt1GeQ6cu — BBC Politics (@BBCPolitics) 21. ledna 2019

"Nebude nouze o tahanice ohledně toho, které pozměňovací návrhy by ta která frakce měla podpořit, nebo který by mohl získat podporu vlády," napsala hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová. Poslanci podle ní chtějí ovlivnit směřování země v "extrémně důležitém momentě v jejích dějinách". "A při neshodách v obou hlavních stranách a s vládou, která nemá hlasovací většinu, se jim to může podařit," dodává.

Mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas dnes v Bruselu novinářům řekl, že EU parlamentní debatu v Londýně bedlivě sleduje. "Nemáme ale nic nového, co bychom řekli, protože jsme nic nového neslyšeli," poznamenal k úternímu vystoupení britské premiérky.