Hackerské útoky a dezinformace. V květnu nás čekají "nejzranitelnější" volby

— Autor: Tadeáš Prouza / EuroZprávy.cz

Volby do Evropského parlamentu budou výrazně zranitelné vůči hackerským útokům. Útočníkům by přitom stačilo narušit volby v jedné ze 27 členských zemí, aby paralyzovali celý systém. Mohli by tak ohrozit i fungování celé Evropské unie.