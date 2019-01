Zpěvák Chris Brown byl propuštěn z vazby. Mladá žena ho obvinila ze znásilnění

Žena tvrdí, že ji Brown znásilnil ve svém apartmá v hotelu Le Mandarin Oriental v noci z 15. na 16. ledna. Tam ji údajně odvedl poté, co se seznámili v klubu Le Crystal poblíž Champs-Elysée. Zneužili ji prý i jeden ze zpěvákových přátel a Brownův tělesný strážce.

Společně s americkou hvězdou byly v pondělí zadrženy další dvě osoby, podle AFP byl jedním z těchto dvou zadržených právě zpěvákův tělesný strážce. Oba tito zatčení byli rovněž propuštěni.

A 24-year-old woman has accused #ChrisBrown of raping her in his hotel room between January 15 and 16. #MeToohttps://t.co/3IeR57k7H1 pic.twitter.com/a86VEyeJov