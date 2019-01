Zpěvák Chris Brown byl zatčen v Paříži, je podezřelý ze znásilnění

Podle mladé ženy ke znásilnění došlo v Brownově apartmá v hotelu Le Mandarin Oriental. Zneužili ji prý i jeden ze zpěvákových přátel a Brownův tělesný strážce. Společně s americkou hvězdou byly v pondělí zadrženy další dvě osoby, informují agentury AP a Reuters.

A 24-year-old woman has accused #ChrisBrown of raping her in his hotel room between January 15 and 16. #MeToohttps://t.co/3IeR57k7H1 pic.twitter.com/a86VEyeJov