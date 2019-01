Dvouletý chlapec je v šachtě uvězněn už devět dní. Záchranáři neztrácí naději

Výpis důchodového účtu: Co vše by měl obsahovat? Chyba vás může stát statisíce

Chlapec Julén spadl do vrtu, který je jen 25 cm široký a 110 metrů hluboký, na rodinné procházce soukromým panstvím u obce Totalán poblíž Málagy na jihu země 13. ledna.

Záchranný tým se devátý den pokouší k chlapci dostat, záchranu ale komplikují úzké rozměry šachty, kvůli kterým se dovnitř dospělý člověk nevejde.

V pátek proto přivezli záchranáři na místo vrtné zařízení a obří potrubí a následně zahájili ražbu prvního ze dvou tunelů, kterými se k chlapci chtějí prokopat. Stroje ale brzy narazily na tvrdý kámen, skrz který se prolamují s velkými obtížemi.

Na místě neštěstí vzniknul provizorní tábor, odkud se měly podle původních plánů prokopat nové šachty, dostatečně široké, aby se do nich vešel člověk. Následně se do nich měli spustit záchranáři a vykopat vodorovné šachty k místu, kde by podle jejich předpokladů mohl chlapec být.

Záchrana chlapce ze šachty (1:19) | zdroj: YouTube

To ale s určitostí také nikdo neví. Chlapec totiž pravděpodobně nedopadl na dno šachty, ale do vody, která se nachází v hloubce zhruba 72 metrů. Místní geologové navíc předpokládají, že poté, co se co šachty zřítil, jej zavalila půda.

Záchranáři by dnes měli dokončit vrtání bočních svislých šachet a nejpozději zítra začít hloubit vodorovné. Kdy se ale k chlapci dostanou nechce nikdo odhadovat. Šéf záchranného týmu Angel Garcia tvrdí, že vyhloubení horizontální šachty zabere nejméně 20 hodin.

Přesto záchranáři neztrácí naději a doufají, že se jim podaří najít chlapce živého. Na pomoc si dokonce zavolali experty ze Švédska, kteří se podíleli před lety na záchraně 33 chilských horníků, kteří byli z podzemí vyproštěni po neuvěřitelných 69 dnech.

Víru ve šťastný konec neztrácejí ani rodiče. Ti už podle médií o jednoho syna přišli, konkrétně před dvěma lety, kdy jejich tříletý syn zemřel na zdravotní komplikace.