S uprchlíky se zachází jako s trestanci? V Německu to vře kvůli mladistvým migrantům

Věk může mít obrovský dopad na budoucí vyhlídky žadatele o azyl v Německu. V zásadě totiž nemohou být nezletilé osoby bez doprovodu – tedy mladší 18 let a bez rodiny - deportovány. Po příjezdu do Německa mají nezletilí bez doprovodu také právo chodit do školy nebo na vzdělávací kurzy.



Debata o povinných věkových kontrolách uprchlíků bez doprovodu se v Německu vede už celé měsíce. V praxi se teď testy určující věk uprchlíka v současné době liší stát od státu. Rozhovory se však v loňském roce zastavily, protože německá lékařská asociace (BÄK) odmítla návrh ministerstva zdravotnictví zavést povinné věkové kontroly pomocí rentgenu. Poukazovala přitom na lékařské i etické důvody, takové vyšetření podle lékařů představuje „zásah do jejich lidského blahobytu".

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn proto hledá alternativu a vyčlenil 1 milion eur na studii, která má zjistit, zda může být k určení věku lidí použit ultrazvuk. Vědci už vynalezli malý přenosný přístroj, který není o mnoho větší než krabice na boty.

„Chápu, proč se lékaři zdráhají používat rentgenové záření při určování věku mladých migrantů," řekl Spahn. „Potřebujeme však stanovit věk, protože to má vliv na azylový proces a v případě pochybností i na soudní řízení, a proto musíme najít způsob, jak to udělat minimálně invazivně,“ tvrdí ministr. Výsledky studie by měly být známy do konce roku 2020.

Německý deník Deutsche Welle poukazuje na kritiky, kteří varovali, že radiační technologie by mohla poškodit tělo a navíc tvrdí, že přesnost výsledků je třeba kontrolovat. Některé karpální kosti v zápěstí jsou totiž u mladších lidí složeny z chrupavky a osifikují se postupně s přibývajícím věkem. Tento vývojový proces, který koreluje s věkem, lze stanovit pomocí rentgenových paprsků, háček je ale v tom, že proces není u všech lidí stejně rychlý. Výsledkem je, že rentgenový test kostí ruky může chybně určit věk o dva až tři roky. Jinými slovy - osoba, o které někdo na základě těchto rentgenů řekne, že je jí18 let, by mohla ve skutečnosti mít od 15 do 21 let.

Prezident BÄK Frank Ulrich Montgomery možnost použití ultrazvuku namísto rentgenových paprsků přivítal, DW ale řekl, že spolehlivost výsledků ještě nebyla testována. Ultrazvuková technologie by sice měla být přesnější než rentgenové testy, právník Bernd Mesovic z azylové organizace Pro Asyl s debatou o jejím používání nesouhlasí. „Ministr zdravotnictví staví nezletilé bez doprovodu do stejné kategorie jako zločinci," uvedl Mesovic a dodal, že povinné určení věku pomocí rentgenových paprsků je povoleno pouze v rámci trestního řízení nebo ze zdravotních důvodů.

„Pokud by se několik mladých lidí ve věku 19 nebo 20 let, kteří uprchli z domova, dostalo možnost vzdělávat se a integrovat se v Německu, protože řekli, že jsou o pár let mladší, je nebyla by to tak špatná alternativa,“ myslí si.

Syrský uprchlík Juody Yuon byl jedním ze 70 000 nezletilých bez doprovodu, kteří přišli do Německa v letech 2015 až 2017. Při příjezdu do Pasova, na rakouské hranici s Německem, Yuon, kterému bylo v té době 16 let, podstoupil rentgen ruky,a by mohly úřady určit jeho věk. „Nemám problém s věkovými testy," řekl DW. „Pokud někdo lhal o svém věku, nevíte, o čem jiném možná lhal," řekl a dodal, že každý případ by měl být hodnocen individuálně.

Diskusi o věkovém testu vyvolala vražda mladé dívky

Celou debatu o povinných věkových kontrolách nezletilých uprchlíků bez doprovodu zažehla vražda 15leté dívky v Kandelu v prosinci 2017 . Podezřelý Abdul D., mladý muž z Afghánistánu, byl za vraždu své bývalé přítelkyně odsouzen na osm let a šest měsíců.

Při příjezdu bez doprovodu do Německa v dubnu 2016 Abdul D. řekl úřadům, že mu bylo 15. Po vraždě však byl jeho věk zpochybněn a odborné zprávy dospěly k závěru, že v době trestného činu mu bylo nejméně 17 let a 6 měsíců, ale pravděpodobně mu bylo už více než 20 let. Soud jej nakonec soudil jako mladistvého.

V některých zemích EU již existují povinné kontroly. Například v Belgii je kontrolován každý žadatel o azyl, který nemlže svůj věk doložit doklady. Rentgenují se jim zuby, ruce a klíční kosti. V Itálii jsou rentgenována zápěstí a ve Švédsku jsou kolena a zuby skenovány magnetickou rezonancí. I když jsou tyto testy dobrovolné a považují se za legální důkaz, dodává DW.