Oficiálně stanovený minimální důchod? Polsko zavádí příspěvky pro zasloužilé matky

Podle současných pravidel mají na aspoň minimální důchod nárok ženy, které odpracovaly 20 let a jsou starší 60 let. To znamená, že matky početných rodin, jež zůstaly v domácnosti, na penzi nárok nemají. Příspěvky od státu budou nově dostávat i ty několikanásobné matky, které sice do práce chodily, ale ne tak dlouho, aby dosáhly alespoň na oficiálně stanovený minimální důchod.

"Být mámou čtyř dětí znamená práci na čtyři úvazky. Je to práce na neomezenou dobu, na celý život," řekl dnes premiér Mateusz Morawiecki. "Výchova čtyř, pěti, šesti nebo dokonce více dětí, to není jen péče o jejich budoucnost, ale také o budoucnost naší vlasti," dodal. "Matky, to jsou tiché hrdinky naší nezávislosti," myslí si šéf polské vlády.

Podle Morawieckého přijde tento program polskou státní kasu na 800 milionů zlotých letos a na asi 11 miliard zlotých v dalších deseti letech. Podle Reuters na tuto sociální dávku dosáhne asi 86.000 matek. Otcové se o ni také budou moci ucházet, ale jen v případě, že v rodině matka zemřela, nebo ji opustila. Plán musí schválit parlament, kde má PiS většinu, a podepsat prezident Andrzej Duda, jenž byl do úřadu zvolen právě za tuto stranu.

Právo a spravedlnost, které podporu tradiční rodiny považuje za jednu ze svých priorit, už zavedlo takzvaný program 500plus. Rodiny díky němu dostávají měsíčně 500 zlotých na druhé a každé další dítě.