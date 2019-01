Překvapení pro Macrona? Éric Drouet a Žluté vesty připravují „žlutou noc"

V otevřeném dopise prezidentu Emmanuelu Macronovi, který se objevil na sociálních sítích v pondělí odpoledne v rámci stránek La France enervée (Vynervovaná Francie) sází Éric Drouet na moment překvapení. Půjde, jak to má Drouet ve zvyku, o manifestaci nenahlášenou a oznámenou na poslední chvíli. Cílem je „schůzka s prezidentem", datum nebylo zatím oznámeno. Z kontextu plyne, že půjde o schůzku v noci.

Křehcí lidé ve dne, tvrdí v noci

Drouet v dopise píše, že prezident zatím ponechal bez odpovědi - „od 17. listopadu", kdy se hnutí zformovalo - všechny požadavky „žlutých vest". Podle třiatřicetiletého řidiče kamionu se „žluté vesty" snažily mít během manifestací „dobrou vůli" , a zasloužily by si být vyslyšeny. „Poslední dvě soboty byly na území relativně klidné," píše, „manifestace byly ohlášené, jak jste si přál", pokračuje. To se ale změní. „Následující týdny budou pro Francii relativně tvrdé", neboť „hnutí se zintenzivní", upřesňuje volně, protože, jak předpovídá, hnutí „může manifestovat každou chvíli a všude, ve dne, v noci, víkendy, během týdne..."

Ačkoliv prezident Macron zahájil minulý týden projekt „národní rozpravy" a již 10. prosince loňského roku on a jeho vláda nechala projít v parlamentu změny, jimiž ustoupili v některých klíčových bodech, zejména ve zdanění - snížením v oblasti pohonných hmot a sociálních plateb, Drouet provokuje Macrona slovy, která si vypůjčil z jeho slovníku. „Ničeho se nebojíme a překvapíme vás naším úsilím." Prezident Macron nedávno poznamenal, že „potíže, jimiž prochází naše (francouzská) společnost, jsou někdy dány tím, že příliš mnoho našich spoluobčanů si myslí, že mohou něčeho dosáhnout, aniž by tomu věnovali své úsilí".

V dopise ale zejména Éric Drouet vysvětluje, co rozumí pod termínem „žlutá noc". „Manifestace během dne, to je dobré, většina lidí pochoduje, ale takto se nic nepohne. Lidé chtějí více, chtějí velkou mobilizaci, i v noci, během 24 hodin, během 48 hodin, a to se stane," vysvětluje tajemně. „Lidé chtějí pořádný úder, chtějí aby to pokračovalo a my jsme byli konečně vyslyšeni a nenechali se uspat těmi pseudo-velkými rozpravami, které k ničemu nejsou," dodává. Podle Droueta jsou denní nahlášené manifestace dobré pro „křehké osoby", které chtějí „být v bezpečí". Vytváří to podle něj dojem množství, upřesňuje s tím, že neradí všem, aby „přišli v noci".

Minulou sobotu se při „desátém dějství" mobilizace „žlutých vest" shromáždilo podle ministerstva vnitra po celé Francii 84 000 manifestujících, z toho 8 000 v Paříži; podle kalkulace, kterou si dělaly „žluté vesty", jich bylo 147 000.

Nenahlášená manifestace? Až šest měsíců vězení!

Svoboda shromažďování ve Francii zajišťuje článek 10 všeobecné deklarace lidských práv z roku 1789. K tomu, aby se manifestace mohla uskutečnit legálně, je potřeba ale podle článku 431-9 Trestního zákoníku, povolení pod sankcí 7 500 euro pokuty a pro organizátory neohlášených manifestací „uvězněním až do šesti měsíců". Pro jejich účastníky, kteří se na manifestaci spontánně objeví, pokuta činí maximálně 38 euro.

Premiér Édouard Philippe oznámil 8. ledna v televizi TF1, že vláda připravuje „nový zákon", který posílí sankce proti násilníkům, kteří ničí majetek (tzv. rozbíječi) a vůči nenahlášeným manifestacím. Podle premiéra Philippa tento zákon „umožní postihovat ty, kteří nerespektují povinnost nahlášení" manifestací na prefektuře a ty, kteří se „budou podílet na nenahlášených manifestacích". Diskuse o zákonu by se měla dostat na projednávání v Národním shromáždění „začátkem měsíce února", upřesnil.

Manifestant Éric Drouet, jeden ze tří nejznámějších postav (vedle Priscilly Ludosky a Maxima Nicolla alias Fly Ridera), patří k nejradikálnějším mluvčím hnutí „žlutých vest". Za neohlášenou manifestaci byl zadržen 2. ledna, a stane za to před Trestním tribunálem města Paříže již 15. února. Hrozí mu podle zákona až šest měsíců uvěznění a pokuta 7 500 euro. Poprvé byl zadržen ale už 22. prosince a umístěn do předběžné vyšetřovací vazby, kde strávil několik hodin. Čelí od té chvíle obvinění z „ozbrojování" (podle jeho advokáta se mělo jednat o blíže neurčený „dřevěný klacek") a „podíl na shromažďování s úmyslem páchat násilí a nepřístojné chování", což by měl posuzovat nápravný soud 5. června. Začátkem loňského prosince na sebe stihl pozornost vyhlášením, že je ochoten dorazit i do Élysejského paláce. Podaří se mu to někdy v noci?

Mezi největší podporovatele Érica Droueta patří radikálně levicový poslanec a předseda nepoddajné Francie, který ho přirovnal k historické postavě pošťáka Jeana-Baptisty Droueta, jenž zadržel 21. června 1791 na útěku z Paříže do Varennes krále Ludvíka XVI. s doprovodem. „Děkuji, pane Drouete!" napsal Mélenchon počátkem roku. „Francie má mnoho takových postav, které poznamenaly její dějiny jako bělostné oblázky. To je důvodem, proč sleduji Érica Droueta s takovým okouzlením."