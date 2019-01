Madrid zachvátily protesty taxikářů. Hoří popelnice, jeden člověk těžce zraněn

Španělská média dnes také informovala, že je "ve velmi vážném stavu" v nemocnici třicetiletý taxikář, kterého v úterý nešťastnou náhodou srazil při blokádách dálnice A-2 v Madridu vůz alternativní taxislužby.

Taxikáři dnes v Madridu v obou směrech blokovali také příjezdovou silnici k areálu výstaviště, kolem poledne ale proti nim zasáhla policie, aby cestu zprůjezdnila. Jednoho taxikáře zadržela, 11 lidí, včetně pěti policistů, bylo při uvolňování silnice lehce zraněno.

zdroj: YouTube

Veletržní areál leží nedaleko mezinárodního letiště Barajas a Fitur je jednou z největších akcí, která se v Madridu každoročně pořádá. Očekává se, že ho navštíví asi 250.000 lidí. Veletrh má trvat do neděle.

Madridští taxikáři stávkují od pondělí, kdy se připojili ke stávce zahájené v pátek jejich kolegy v Barceloně. I oni protestují proti úpravě fungování firem s takzvanými pronajímanými vozy s řidičem (VTC), kam se řadí například Uber či Cabify. Katalánští taxikáři se v úterý s vládou tohoto regionu dohodli, dnes se ale mezi sebou neshodli, zda stávku ukončí. V podvečer by o tom měli hlasovat, uvedl deník La Vanguardia.

Protesty taxikářů v Barceloně vypukly kvůli návrhu katalánské vlády na úpravu fungování alternativních taxislužeb. Nejspornější bodem návrhu je doba, která musí uplynout od objednání vozu do poskytnutí služby. Katalánská vláda ji stanovila na 15 minut, což se klasickým taxikářům nelíbí; chtějí, aby to bylo několik hodin. Podle úterní dohody by to měla být jedna hodina.

Barcelona taxi drivers attack a Uber/Cabify driver who, as a result, could have suffered a heart attack.pic.twitter.com/NB3EdBDRrS — Josep Goded (@josepgoded) 18. ledna 2019

Novou úpravu kritizují i místní zástupci firem Uber a Cabify, jejichž členové už také v ulicích Barcelony protestují. Nyní pohrozili, že přestanou poskytovat služby v Barceloně, pokud úterní dohoda začne platit.

Podobné protesty, které rovněž spustili barcelonští taxikáři, se konaly loni v létě v řadě měst Španělska, včetně Madridu a Barcelony. Stávku taxikáři ukončili poté, co jim ministerstvo dopravy slíbilo převést udělování licencí alternativním taxislužbám pro města na autonomní regiony. To také vláda učinila, ale se čtyřletým přechodným obdobím. Po vypršení této lhůty státní licence pro alternativní taxislužby zůstanou platné jen pro přepravu meziměstskou.