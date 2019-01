Hannover bude genderově vyvážený, běžně používaná slova se změní

"Městská správa se ve svých dopisech a publikacích obrací na všechny lidi. Na ženy a muže a ty, kteří se sami nepopisují jako žena, nebo muž. Ještě více než dosud by se do budoucna měly používat výrazy zahrnující všechna pohlaví," uvádí na svém webu město s více než půlmilionem obyvatel.

Hanover has become the first German city to introduce guidelines fostering gender-neutral language in all government communication. Feminists have argued that German grammar is too male-centric.#Germany #German #language #feminism #Hannover