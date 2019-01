Řecký parlament jedná o dohodě s Makedonií, konzervativci zvolí zdržovací taktiku

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Poslanci by o ratifikaci smlouvy měli hlasovat ve čtvrtek večer, časový harmonogram se však ještě může změnit. Listy Kathimerini a To Vima na svých zpravodajských serverech upozorňují, že hlasování se může zdržet, pokud se opozice rozhodne vyvolat hlasování o nedůvěře. Takový krok nevylučuje hlavní opoziční strana Nová demokracie (ND), která je nejhlasitějším kritikem dohody.

Opozice se domnívá, že dohoda uzavřená premiérem Alexisem Tsiprasem zrazuje řecké národní zájmy, protože sousední země bude ve svém názvu dál smět používat jméno Makedonie a její obyvatelé o sobě budou mluvit jako o Makedoncích. Řečtí konzervativci přitom tvrdí, že toto jméno historicky náleží řecké provincii a jeho používání cizím státem je ohrožením řecké suverenity.

V debatě předcházející hlasování proto podle řeckých médií zvolí zdržovací taktiku, jejíž součástí by mohl být i návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Pokud se tak stane, bude se o ratifikaci smlouvy hlasovat nejspíš až během víkendu nebo příští týden.

Návrh na vyslovení nedůvěry levicovému kabinetu nicméně nemá téměř žádnou naději na úspěch: opozice by potřebovala ve 300členném parlamentu podporu nejméně 151 poslanců a tu nemá.

Minulý týden parlament hlasoval o důvěře vládě na žádost premiéra Tsiprase, který chtěl potvrdit legitimitu svého kabinetu po odchodu menšího koaličního partnera, pravicové strany Nezávislí Řekové (ANEL). Ačkoli premiérova strana SYRIZA má pouze 145 poslanců, nakonec ji při hlasování podpořilo 151 zákonodárců.

zdroj: YouTube

Nezávislí Řekové z vlády odešli právě na protest proti podobě dohody s Makedonií. O víkendu proti dohodě v Aténách demonstrovaly desetitisíce lidí.

Na makedonské straně naproti tomu vstoupení dohody v platnost už nic nebrání. Ústavní změnu názvu země tamní parlament schválil začátkem měsíce.